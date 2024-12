Ruba un carrello pieno di cibo per il cenone

Un tentativo di furto in un supermercato di Santarcangelo è stato sventato il giorno della vigilia di Natale, quando una 59enne di Rimini è stata fermata dalla vigilanza del punto vendita dopo aver cercato di fuggire con un carrello pieno di merce. L’episodio è accaduto all’Eurospar di via Emilia, dove la donna aveva riempito il carrello con prodotti destinati ai cenoni delle feste: bottiglie di spumante, bevande alcoliche dolciumi, panettoni, pandori, per un valore totale di circa 250 euro. Il suo tentativo di assicurarsi un maxi pranzo natalizio senza spendere un solo euro è però andato in fumo grazie all’intervento della security e poi del personale della polizia locale clementina.

La donna ha cercato di uscire dal supermercato senza passare dalla cassa, approfittando della complicità di una seconda persona. La complice le avrebbe aperto la porta d’ingresso dall’esterno, consentendo così alla 59enne di attraversarla con il carrello pieno. Nonostante la manovra sia stata eseguita con una certa disinvoltura, il tentativo non è passato inosservato e ha richiamato l’attenzione del personale di sicurezza che è intervenuto rapidamente. La vigilanza del supermercato ha prontamente allertato le forze dell’ordine, che sono intervenute tempestivamente. Mentre la complice è riuscita a fuggire facendo perdere le proprie tracce, la donna è stata fermata e denunciata dalla polizia locale per furto aggravato. La merce, dopo essere stata recuperata, è stata restituita ai gestori del supermercato.

Gli agenti della polizia locale di Santarcangelo sono tornati in azione sabato scorso multando un tabaccaio del centro storico per aver venduto un pacco di sigarette ad un ragazzino di appena 14 anni. La multa inflitta all’esercente è stata salata: mille euro insieme alla segnalazione ai Monopoli di Stato per l’eventuale sospensione della licenza di vendita per 15 giorni.

Il sindaco Filippo Sacchetti e l’assessore alla sicurezza, Luca Paganelli, esprimono soddisfazione per l’attività di controllo svolta dal personale in questi giorni: "Anche in queste festività è proseguito un ottimo lavoro di presidio e monitoraggio del territorio svolto quotidianamente dalla polizia locale". "Un’azione costante, che si concretizza in interventi fondamentali a tutela della salute dei cittadini, come dimostra l’importante intervento a protezione di una minorenne", concludono Sacchetti e Paganelli.