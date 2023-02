Ryanair a Rimini, nuovi voli: si aggiunge anche Praga. Ecco tutte le destinazioni

Per approfondire:

Rimini, 13 febbraio 2023 - Un matrimonio che si consolida e che andrà avanti fino al 2028 con nuovi voli e il potenziamento delle rotte esistenti. E' stato presentato oggi alla Bit (la fiera del turismo) di Milano il nuovo accordo quinquennale tra l'aeroporto di Rimini e Ryanair. Un accordo che porterà quest'anno a 9 le rotte: oltre a Londra, Vienna, Cracovia, Varsavia, Budapest, Kaunas (Lituania), Cagliari e Palermo, si aggiunge il nuovo volo per Praga.

Nove destinazioni per 566 voli che verranno effettuati durante la stagione, a partire dalla primavera. Ma il prolungamento dell'accordo con Ryanair consentirà di programmare anche nuovi voli a Rimini. Da qui al 2028 la compagnia lowcost dovrebbe portare al 'Fellini' 2 milioni di passeggeri.

"Il rinnovo della partnership con Ryanair – dice Leonardo Corbucci, ad di Airiminum (società di gestione dello scalo di Rimini) - sarà la base di un ambizioso progetto di sviluppo dei collegamenti del Fellini, che conferma la volontà della principale compagnia europea e italiana di investire su Rimini. Grazie all’azione congiunta della nostra società e della promozione di Regione, Apt, del Comune di Rimini e degli Comuni della Riviera, nei prossimi anni saranno messi in vendita da Ryanair circa 2 milioni di biglietti proprio per favorire la crescita dei flussi turistici internazionali nell’intero territorio romagnolo e la sua raggiungibilità anche per il traffico business”.

“Puntiamo da sempre all’internazionalizzazione della nostra offerta turistica - aggiunge l'assessore regionale al turismo Andrea Corsini - Una partita in cui l’alta velocità e i collegamenti aerei giocano un ruolo fondamentale. L’accordo pluriennale tra Ryanair e il 'Fellini', porta d’ingresso delle vacanze in Romagna e non solo, è un importante tassello della nostra proposta turistica".