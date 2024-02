La rabbia dei salvataggi: “No al taglio nella pausa pranzo, meglio la bandiera rossa”

Rimini, 16 febbraio 2024 – Le torrette ‘flessibili’ sono indigeste ai marinai di salvataggio. In ballo, dicono dal sindacato Filcams Cgil, c’è la sicurezza dei bagnanti e dei turisti. E quando si parla di sicurezza la parola flessibilità del lavoro non può essere accettata, ribattono dal sindacato. Il problema sta nelle torrette alternate nelle ore pranzo e nella terza settimana di settembre quando a decidere sul numero di salvataggi attivi saranno i Comuni in base alle presenze turistiche in spiaggia.

Un passo indietro. Il 3 di gennaio c’è stato un incontro in videoconferenza tra la Regione e i principali attori della spiaggia. In quell’occasione la Filcams aveva avanzato richieste chiare. Manifestando al medesimo tempo la propria contrarietà alla cosiddetta ‘rarefazione’. Tradotto, per il sindacato non è accettabile che il servizio di salvamento venga svolto a torrette alternate sia in determinati orari del giorno che in periodo della stagione.

I salvamenti da tempo chiedono un allungamento del servizio anche durante il giorno con copertura totale (senza pausa pranzo) e divisione in due turni. Invece l’ordinanza balneare regionale uscita pochi giorni fa apre alla ‘rarefazione’.

“Ciò espone – spiega Francesco Guitto della Filcams Cgil - a gravi rischi turisti e cittadini, e a responsabilità impossibili da assolvere per i marinai di salvataggio, dato il raddoppio dello specchio d’acqua da sorvegliare”.

Le torrette sono ogni 150 metri. Se il servizio fosse alternato, un singolo marinaio dovrebbe sorvegliare un fronte are di 300 metri. Per Guitto l’ordinanza regionale apre le porte a questa modalità di gestione del servizio.

“La Regione è orientata ad imporre questa singolare modalità di erogazione del servizio durante le “pause pranzo” (dalle 12,30 alle 14,30) ed a concedere discrezionalità ai Comuni per tutta la terza settimana di settembre. Riteniamo che il servizio di salvamento, quando attivo, deve essere garantito da tutte le torrette. Diversamente, meglio issare bandiera rossa”.

Per i marinai di salvataggio si tratta di un passo indietro rispetto a quanto ottenuto nella stagione scorsa quando dopo anni di battaglie arrivò il via ibera per svolgere il servizio nella terza settimana di settembre. In quel momento i salvamenti pensavano di avere rotto un argine, cancellando la giustificazione dei bagnini secondo i quali riaperte le scuole se ne vanno i turisti e si può fare a meno del servizio.

Al contrario, rileva la Filcams, la nuova ordinanza regionale consente ai municipi si fare un passo indietro. “Il rischio è che i singoli Comuni costieri, lasciati liberi di utilizzare questa rarefazione del salvamento in base a non meglio precisati indici di numerosità dei turisti, amplino l’offerta turistica solo sulla carta, determinando in concreto un arretramento rispetto agli standard degli anni passati. Su temi d’interesse generale bisogna essere netti ed estendere la qualità del salvamento non facendo passi indietro”. Ora la battaglia si sposta in riviera. E’ qui che il sindacato andrà a chiedere a tutti i Comuni incontri per ottenere il massimo consentito dal documento regionale, evitando quello che in Filcams definiscono un arretramento rispetto allo scorso anno.