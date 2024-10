Samsung e Segreteria premiano i progetti degli studenti di Design

Tre cortometraggi e altrettante strategie, elaborate sul fronte del marketing digitale e dei social, per potenziare ed espandere l’immagine del Titano sul fronte turistico attraendo persone da nuovi territori e non solo. Questi i progetti premiati nell’ambito di un’iniziativa sviluppata attraverso la collaborazione tra Università di San Marino, la multinazionale dell’industria elettronica e digitale Samsung e la segreteria di Stato per il Turismo. Realizzati dagli studenti dei corsi di laurea in Design e in Comunicazione e Digital Media dell’ateneo sammarinese, divisi in gruppi, gli audiovisivi e le strategie marketing sono stati illustrati durante una cerimonia svolta nella sede universitaria dell’Antico Monastero di Santa Chiara. Per gli autori dei sei progetti sono previsti premi in denaro per un totale di 12mila euro messi a disposizione dal Samsung Innovation Campus.