San Leo: fa pipì davanti alla scuola, fermato e multato dai carabinieri

L’allarme è scattato durante le lezioni, quando nella scuola elementare di San Leo erano presentati sia gli alunni che gli insegnanti. Lui, un 61enne riccionese, si era appostato fuori dalla scuola per fare pipì. Qualcuno, tuttavia, deve aver pensato che si trattasse di un malintenzionato, intento a compiere atti osceni di natura sessuale davanti ad un luogo frequentato da minorenni. Sul posto è subito intervenuta una pattuglia dei carabinieri. Sono stati momenti di grande apprensione e paura, ma per fortuna il tutto si è rivelato frutto di un equivoco. L’uomo, all’arrivo dei militari, ha spiegato candidamente che si era recato lì semplicemente per fare pipì. Sicuramente non aveva scelto il posto più adatto per farlo, tant’è vero che è stato multato per atti contrari alla pubblica decenza.

L’intervento a San Leo è stato uno dei tanti effettuati dai carabinieri della compagnia di Novafeltria durante il fine settimana. Nei giorni scorsi, i militari hanno effettuato un servizio coordinato che ha portato all’identificazione di oltre 150 persone, con controlli su 97 veicoli e 8 esercizi pubblici in tutta la Valmarecchia. Numerosi automobilisti sono stati sottoposti all’alcoltest. Tra questi, un 39enne (residente in Puglia) è stato denunciato perché sorpreso con un tasso alcolemico di 1,19 grammi per litro di sangue, oltre il doppio del consentito. Per lui è scattato anche il ritiro della patente. Stessa misura per una donna di 36 anni, di origini bielorusse, che si è rifiutata di sottoporsi all’accertamento con etilometro. Non sono mancati poi altri episodi. Un 27enne marocchino è stato denunciato per il rifiuto di esibire il permesso di soggiorno, mentre un 25enne del posto è stato sorpreso alla guida di un’auto senza la patente, precedentemente revocata: il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo. Durante i controlli sono state inoltre elevate due sanzioni (solo amministrative) per guida in stato d’ebbrezza, per un tasso alcolemico inferiore a 1 grammo per litro.