"San Martino dei mulini bersagliata dai ladri"

È ancora allarme furti a Santarcangelo. La frazione di San Martino dei mulini, da alcune settimane, è tornata nel mirino dei ladri. Gli ultimi colpi – solo tentati – sono avvenuti nella notte tra giovedì e ieri, in via Molino terra rossa. I ladri hanno prima tagliato la rete di recinzione, poi hanno tentato di entrare in un paio di abitazioni. Non ci sono riusciti solo perché il cane di una delle famiglie, un pastore tedesco, si è accorto della loro presenza e li ha costretti alla fuga. Svegliati nel cuore della notte dai rumori, i residenti hanno capito cosa era accaduto quando si sono accorti della recinzione tagliata.

Solo due giorni fa c’era stati altri due furti, stavolta andati a segno. In un caso i ladri, dopo essere entrati da un garage, si sono dovuti ’accontentare’ di portare via generi alimentari, prima di fuggire. In un altro caso invece hanno fatto man bassa di attrezzi agricoli, rubati a una nota azienda di San Martino dei mulini. "Ma questi non sono stati gli unici furti compiuti nella nostra zona nelle ultime settimane – assicura Italo Piscitelli, storico ex consigliere di Forza Italia e adesso candidato con Fratelli d’Italia – Purtroppo quella dei furti è tornata a essere un’emergenza, sia a San Martino dei mulini sia in altre zone di Santarcangelo". Proprio il tema della sicurezza è stato uno dei principali motivi che hanno spinto Piscitelli (ex agente di polizia penitenziario) a tornare in campo. "Con il numero di uomini a disposizione del corpo di polizia locale di Santarcangelo – ribadisce Piscitelli – si potrebbe fare molto di più per la sicurezza. I santarcangiolesi meritano di più: servono una diversa gestione di vigili e carabinieri e più telecamere".