Sandra Milo, la dolce vita nelle pagine di Vivere Riccione

"A Riccione ho fatto tante cose, anche un film con Dino Risi, L’ombrellone, che poi ha girato in tutto il mondo. C’erano i manifesti anche a New York". Si era lasciata andare a questo amarcord Sandra Milo, scomparsa il 29 gennaio a 90 anni, nell’ultimo suo viaggio a Riccione in occasione di Cinè, le Giornate estive del cinema, dove nel luglio 2016 era stato presentato ‘Prima di lunedì’, film del regista Massimo Cappelli. Nella sua memoria la Milo conservava nitide le immagini di quella pellicola girata nel 1965: l’hotel Baltic sul lungomare con gli intrighi amorosi, la spiaggia gremita e piazzale Roma, una bolgia di auto decapottate che sfilavano tra i clacson all’impazzata, ragazze in bikini e pedalate in risciò. Il ricordo di Sandro Milo è contenuto nell’inserto Vivere Riccione che sarà in edicola con il Carlino sabato 17 febbraio. Sedici pagine di vita riciconese, personaggi, band musicali, una carrellata di protagonisti che, come ogni mese, arrichiscono l’offerta del giornale. In regalo ai lettori lo speciale che racconta i grandi evebti e le curiosità. In questo numero si parlerà anche dell’azienda di moda che ha vestito alcuni protagonisti della serie Mare Fuori, in donda in queste settimane sulla Rai. La nascita di un club motociclistico e l’intervista all’ex calciatore Omar Lepri, oggi direttore tecnico dello United Riccione. E poi un viaggio tra i rapaci del parco Oltremare con il racconto delle ragazze si occupano di barbagianni, falchi e avvoltoi.