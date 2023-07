Scomparso l’antropologo Marc Augé

A 87 anni è scomparso Marc Augé, antropologo, etnologo, scrittore e filosofo francese. Augè è noto per aver introdotto il neologismo ‘non luogo’ utilizzato per indicare tutti quegli spazi che hanno la prerogativa di non essere identitari o storici. Il filosofo aveva con Rimini un legame importante. E’ qui, in riva all’Adriatico che nel 2012 gli venne conferita la cittadinanza onoraria. Un riconoscimento che gli era stato assegnato per il suo contributo in quello che doveva diventare un Museo capace di guardare ben oltre i confini della città: il Museo degli sguardi. Al tempo la motivazione del riconoscimento recitava: ‘Per aver fornito un generoso apporto alla valorizzazione del patrimonio culturale e artistico della Città’, in in maniera particolare ‘per aver dato un decisivo indirizzo concettuale alla ridefinizione del Museo degli Sguardi’.