Scooter elettrici per i turisti

Turisti in sella a Yamaha la prossima estate. Si tratta di ben 200 scooter elettrici che saranno messi a disposizione degli alberghi - quindi dei loro ospiti - dal Gruppo Yamaha di Rimini. E’ il frutto di un accordo siglato dalla casa nipponica e Conflavoro Rimini. Dopo monopattini e bike elettriche, nelle strutture ricettive della riviera si potrà usare lo scooter elettrico.

Il presidente di Conflavoro Corrado Della Vista, l’ad Franco Mingotti e il socio Moreno Golinelli del Gruppo Yamaha hanno siglato un accordo "per una distribuzione sul nostro territorio di circa 200 scooter elettrici dotati di due batterie due caschi, nonché assistenza kasco". E ovviamente, a basso impatto ambientale. Gli albergatori interessati potranno noleggiare o offrire ai propri clienti il servizio "per una circolazione green e per raggiungere zone più lontane del nostro entroterra".

Il noleggio mensile per uno scooter è di 230 euro, per un minimo di quattro mesi. Canone che viene scontato in caso di nolegggio semestrale. Franchigia ridotta a 250 euro per furto o danni.

"Nel solo primo incontro con gli albergatori – segnala Conflavoro – abbiamo confermato 20 scooter, che arriveranno entro il 10 di questo mese".