Scrittura e arte del 900 presente nel tessuto urbano riminese

Un percorso che parte dagli anni Ottanta e arriva ad oggi attraverso l’arte urbana, seguendone la sua evoluzione e le sue diverse espressioni.

L’arte di strada entra nel museo con "Segnali urbani. Scrittura e arte del 900 nel tessuto urbano riminese", la mostra collettiva allestita negli spazi dell’Ala moderna del Museo della città di Rimini fino al 3 giugno e che nasce con l’obiettivo di raccontare la storia del writing a Rimini, omaggiando in particolare gli autori che per primi, tra gli anni Ottanta e Novanta, hanno aperto la strada.

In mostra lavori di Eron, Rok, Reoh, Basik, Enko4, TomoZ, Mozoner, Burla22, Jato e Blatta in un percorso espositivo che si sviluppa attraverso tele, disegni, stampe, sculture, installazioni sonore e opere site-specific che in alcuni casi diventano opere interdisciplinari con intrusioni nel mondo della grafica, dell’illustrazione e della customizzazione.

All’interno della collettiva sarà inoltre realizzata una "esposizione nell’esposizione": una intera parete dedicata ai bozzetti preparatori.