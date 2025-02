Sedicenne in coma etilico fuori da un locale

A sedici anni perde conoscenza e va in coma etilico a poca distanza dal locale in cui stava provando ad entrare. È successo sabato sera a Gradara. Il ragazzo, che è residente a Rimini, ha passato la notte in ospedale e in mattinata è stato dimesso, dopo che i carabinieri, arrivati sul posto chiamati dal 118, avevano avvertito anche i genitori. Il 16enne si è ripreso e le sue condizioni al momento risultano buone. L’episodio è avvenuto fuori dall’Hostaria del Castello di Gradara, dove 200 ragazzi, molti di loro minorenni, stavano passando la serata. Intorno alla mezzanotte e mezza gli addetti alla sicurezza del locale si accorgono che fuori sta succedendo qualcosa di grave. Tra i ragazzi in fila per entrare uno di loro si sente male e perde conoscenza. Parte la chiamata al 118, sul posto si precipita un’ambulanza e i sanitari portano d’urgenza il ragazzo in ospedale a Pesaro. Nel frattempo la festa nel locale continua.

"Il ragazzo da noi non è mai entrato – spiega il titolare dell’Hostaria – Era in corso una festa dedicata ai più giovani, tra i 16 e i 18 anni, tutto filava liscio quando a un certo punto i nostri addetti si sono accorti che stava accadendo qualcosa, poco fuori il locale. Il ragazzo da noi però non era entrato, perché vietiamo l’ingresso chi è già alticcio". Probabilmente il 16enne aveva già bevuto prima. Ed è quello che cercheranno di accertare in queste ore i carabinieri impegnati nelle indagini, nel tentativo di risalire a chi abbia venduto alcolici al minore o a chi, se maggiorenne e quindi in grado di comprare alcolici, li abbia offerti poi al 16enne. Già dalla nottata di sabato i genitori del ragazzo erano stati avvertiti, sono arrivati in ospedale e anche loro parleranno con i carabinieri.

Alessandro Mazzanti