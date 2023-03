Rimini, dalla strada all’altare: "Ero un senzatetto, l’amore di Arianna mi ha salvato"

Fabio e Arianna si sono sposati a Palazzo Garampi

Rimini, 18 marzo 2023 – Fabio e Arianna la seconda occasione della vita se la sono presa. L’hanno afferrata con forza come forti sono i loro abbracci dopo essersi detti sì, per sempre. Si sono spostati ieri in municipio. "Un colpo di fulmine", racconta Fabio, che di cognome fa Fabbri e da cinque anni lavora nella cooperativa legata alla Capanna di Betlemme, la struttura della Papa Giovanni XXIII che accoglie i senzatetto. Fabio è nato a Rimini, "alla Capanna di Betlemme sono dal 2018. In passato ho trascorso vent’anni a Firenze".

Quando racconta, davanti agli occhi tornano le difficoltà e le sofferenze. Le notti senza un tetto, il lavoro che non bastava. Storie sentite tante volte dalle persone che hanno trovato nella Capanna un luogo sicuro dove dimenticare le notti in strada, prendere fiato e riannodare il filo della propria esistenza. E’ stato il percorso di Fabio che in cinque anni ha trovato uno scopo con il lavoro nella cooperativa. Poi, "quando ormai non ci pensavo più ho visto lei. Ho detto, è la persona giusta". Gli si illuminano gli occhi mentre attende fuori dal municipio l’arrivo della sposa. "Chi lo avrebbe detto..." che a 68 anni con un passato tanto complicato il primo pensiero fosse vivere con Arianna.

"Per ora siamo in un residence, ma stiamo cercando casa". Intanto si scambiano le fedi davanti all’assessore Kristian Gianfreda che ieri ha celebrato il matrimonio. In prima fila, seduto, anche il sindaco Jamil Sadegholvaad. Tutti i posti nella sala della giunta erano occupate dagli ospiti della Capanna di Betlemme arrivati per festeggiare Fabio e Arianna, emozionatissimi. Tra loro ad applaudire gli sposi anche Franco, il clochard salvato dopo tanti anni in strada.

Fabio e Arianna sono riminesi, "ma non ci siamo mai incontrati prima" dice lei, "doveva capitare alla Capanna". Arianna alla cooperativa è arrivata un anno fa. A maggio ha incontrato il suo Fabio. Per lui è stato un colpo di fulmine, "io ci ho messo un po’ di più" poi è rimasta stregata: "E’ un uomo di cuore" e se lo bacia. Anche per lei il passato è stato difficile. Un matrimonio andato male, le case famiglia dove trovare un riparo, l’albergo sociale. Infine la cooperativa e una nuova vita. La Capanna è un crocevia di storie e di persone, ma fino a ieri non c’era mai stati matrimoni. "E’ un segno di bellezza e di speranza per tutta la città – dice Gianfreda -. Il sentimento che provano e la decisione che hanno preso è utile a loro, ma anche per tutti noi".