Serata col ministro:. FI presenta i candidati

Nella serata che ha avuto ospite il ministro Gilberto Pichetto Fratin, quella di venerdì all’hotel Milano, Forza Italia ha presentato la propria lista per le amministrative. Una lista, capitanata da Roberto Maggioli, che vede la riconferma dei consiglieri comunali uscenti Francesco Grassi (detto Checco), Giada Giorgetti ed Ersilio Brandi oltre che della presidente del consiglio Cristina Zanotti. Gli altri candidati sono Francesca Biagini, Federica Giorgetti, Giada Giorgetti (Giadina), Gaia Lorenzini, Matija Klodian, Massimo Morelli (detto Max), Andrea Muccini (Muccio), Sergio Parma, Monica Preatoni, Silvia Pozzi, Luigi Serafino, Giuseppina (Geppa) Tresca. Presente la parlamentare Rosaria Tassinari, coordinatrice regionale di FI e candidata alle europee dell’ 8-9 giugno. Giorgetti è intervenuto "non solo per specificare il senso della politica amministrativa della attuale maggioranza – sottolinea FI – ma anche, e soprattutto, per evidenziare la diversa concezione della politica, il diverso modo di intendere il bene comune, con una serenità ed un equilibrio molto diversi rispetto a chi invece fa dell’agone politico un luogo di rivalsa, di ostilità e di scontro". Sempre verso il voto amministrativo di giugno il candidato sindaco Gianni Giovanardi incontrerà i cittadini ed i residenti della zona Bellaria centro- mare domani sera alle 21 al Roxy Bar di viale Pascoli. Sostenuto dalle due liste civiche Obiettivo Comune e Un Futuro Migliore Giovanardi insieme ad alcuni candidati "promuoverà un confronto ed un dialogo spiegando innanzitutto le motivazioni della sua candidatura, da uomo libero e svincolato dai partiti". Si parlerà tra l’altro di commercio, sicurezza, turismo e cultura.

La coalizione di centrosinistra Uniti per cambiare, che candida a sindaco Ugo Baldassarri, martedì alle 20.30 incontrerà i cittadini al Bar Ciao 90. La coalizione è formata da Partito democratico, Movimento 5 Stelle e Lista civica ‘Cambiamo Bellaria-Igea Marina’.