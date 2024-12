Serve un visto per il Regno Unito

Presto verranno modificati i requisiti di viaggio verso il Regno Unito. Il governo britannico, comunicano dagli Esteri, sta gradualmente introducendo l’Eta, autorizzazione elettronica obbligatoria per coloro che intendano recarsi nel Paese per turismo, visita a parenti e amici, affari o studio a breve termine. Per quanto riguarda l’Eta, è prevista per soggiorni di breve durata, incluso il transito. Attualmente lo schema Eta non si applica né ai cittadini dell’Unione europea né ai cittadini sammarinesi. Tuttavia dal 2 aprile 2025 (con la possibilità di fare domanda a partire dal 5 marzo 2025), per i viaggi (anche di mero transito) nel Regno Unito, sarà obbligatorio per i cittadini sammarinesi munirsi di Eta, prima della partenza. Per qualsiasi informazione riguardante i viaggi da e verso il Regno Unito è possibile rivolgersi al Servizio di ‘Viaggiare Informati’ del Dipartimento Esteri.