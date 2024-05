Servono rinforzi al Club del Sole

Si terrà il 9 maggio a Riccione (a partire dalle 10) il recruiting day riservato a chi desidera lavorare in una delle strutture della società Club del sole. Il gruppo, leader nell’offerta turistica all’aria aperta, può contare su ben 23 villaggi turistici, a pochi passi dal mare, lungo le coste di 7 regioni italiane. Nel territorio della nostra provincia portano l’insegna del Club del sole il Rimini Family Village di Rivabella, a Rimini, e due strutture di Riccione (il Romagna Family Village e l’International Riccione Family Camping Village). "Il nostro staff è la parte più preziosa del gruppo e rappresenta l’immagine di Club del Sole e la nostra forza – spiega il gruppo – In spiaggia, in piscina, al check in e al check out, nei ristoranti, nei market o impegnate nel settore dell’animazione, centinaia di persone curano ogni giorno con grande professionalità ogni dettaglio delle vacanze dei milioni di clienti che scelgono le nostre destinazioni". Le opportunità lavorative offerte dal gruppo riguardano numerose figure professionali: responsabile cucina, capo partita, buffettista, aiuto cuoco, pasticciere, pizzaiolo, aiuto pizzaiolo, responsabile di sala, responsabile bar, barista, lavapiatti, receptionist, bagnino, magazziniere, giardiniere. "Siamo molto attenti alle esigenze di chi lavora con noi. – si spiega sul sito – Abbiamo tantissimi ruoli e per ciascuno un’offerta personalizzata. A tutti offriamo un contratto regolare stagionale, possibilità di lavorare su turni, formazione sul ruolo e sulle competenze da sviluppare, formazione ‘on the job’ affiancati da figure esperte, feedback e supporto durante la stagione, divisa da lavoro e attrezzatura necessaria, sconti e convenzioni all’interno delle strutture ddel Club del Sole". L’appuntamento del 9 maggio si terrà al Romagna Family Village di Riccione, viale Torino 56. Per iscriversi al recruiting day visitare il sito www.clubdelsole.com o telefonare al 0543.24108.