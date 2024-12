Si rivedono gli ex alunni delle Maestre Pie

Un teatro gremito per la fondazione dell’associazione Amici Scuole Maestre Pie Rimini. L’iniziativa ha trovato il suo palcoscenico in una serata che ha coinvolto famiglie, ex alunni, amici e sostenitori. Carlo Frisi ha allietato la serata con imitazioni tratte dal suo spettacolo ‘Falsi d’autore’. A vivacizzare la festa anche la tombola coi premi donati da commercianti che hanno voluto contribuire all’evento. La nuova associazione intende "riunire persone che hanno a cuore il futuro dei giovani". Nei prossimi mesi verrà proposto il tesseramento agli ex studenti in occasione di una giornata dedicata al ritorno tra i banchi in cui sono cresciuti".