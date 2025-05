Si torna a giocare sulla nuova piastra del parco riccionese

Inaugurata domenica la nuova piastra polivalente del parco della Resistenza di Riccione. All’evento hanno partecipato tanti bambini con le loro famiglie, le società sportive e l’assessore Simone Imola. Il campo da gioco, riqualificato e ora caratterizzato dai colori del giallo e dell’azzurro, è stato restituito come spazio sicuro e multifunzionale.

L’intervento ha previsto due fasi: sono state demolite le aree in calcestruzzo deteriorate, rimossa la vecchia balaustra e adeguato il muro perimetrale. In primavera si è completata l’opera con la posa del rivestimento in resina, la tracciatura del campo e l’installazione dei nuovi impianti da basket.