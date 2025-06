Si va verso un altro sold out

Non c’è ancora il previsto tutto esaurito, al Flaminio, ma la certezza è che domenica alle 20.15 il palazzetto cittadino sarà strapieno per gara1 di finale playoff di A2 tra RivieraBanca Rimini e Acqua San Bernardo Cantù. Ieri alle 15 è scaduta la prelazione per gli abbonati e i tagliandi non acquistati da chi possiede la tessera stagionale sono stati rimessi in circolo. La quota 3.118, vale a dire la capienza massima del Flaminio, non è ancora stata raggiunta anche perché rimane da valutare quanti biglietti Cantù venderà alla sua tifoseria. Saranno comunque oltre 100 i supporter lombardi.