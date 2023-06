Slam Dunk, ci siamo: 20mila al Beky Bay

Sbarcheranno in 20mila nei tre giorni dello Slam Dunk, il festival punk rock con i gruppi top del pianeta che apre i battenti oggi alle 17 al Beky Bay, con musica a palla fino a domenica. In tanti provengono dall’estero, si stima oltre il 30% e alloggeranno nell’area camping attrezzata in oltre 600, il resto negli alberghi della città. Uno sforzo organizzativo importante che prevede tra l’altro l’impiego di oltre cento addetti, di cui più della metà solo nella sicurezza. Una tre giorni di musica che vedrà esibirsi sui due palchi allestiti nella location unica e spettacolare della Bay Arena a pochi passi dalla spiaggia, le band più importanti del panorama mondiale punk e alternativo. Sarà un’unica area in cui gli spettatori potranno spostarsi da un palco all’altro e le band suoneranno in alternanza. Sold out il terzo giorno con gli Offspring, la band dei trionfali concerti lo scorso anno a Milano e Padova. Lo Slam Dunk è un festival storico che si tiene in Inghilterra, e vede esibirsi nel Regno Unito le più importanti band punk rock e alternative. Al Beky oltre agli Offspring tra le tante i Rancid, i Simple Plan, i Sum 41, e tantissime altre, in tutto 29 band. Grande soddisfazione da parte degli organizzatori per essere riusciti a portare per la prima volta in Italia uno dei festival tra i più importanti e interessanti in Europa. "Siamo davvero felici poer essere riusciti a portare questo evento dall’Inghilterra – dice Lorenzo Libici, uno degli organizzatori. E non è stato facile battere la concorrenza di altre location balneari in Spagna, Grecia e altre che si erano proposte. Ma i promotori cercavano una location con caratteristiche particolari e vista la nostra offerta hanno scelto Bellaria Igea Marina. Speriamo di offrire un evento di successo che possa poi ripetersi negli anni". Da oggi nella zona importanti modifiche nella viabilità e nella sosta.