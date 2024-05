Soccorso letterario. Libri in regalo nelle zone della città

Un libro abbandonato, incelofanato e chiuso a mò di regalo? Non si tratta di una dimenticanza. Ma di un dono del progetto Soccorso letterario, "per promuovere il piacere della lettura". Per evitare che sembri un segno di inciviltà, nel libro si spiega di che si tratta. "Una volta letto, potrete abbandonare nuovamente il libro, facendolo vagabondare in cerca di altri lettori", spiegano i promotori. L’iniziativa ha visto, nei giorni scorsi, il dono del romanzo ’Philomena’ di Martin Sixsmith . Unica richiesta: "scattare una foto".