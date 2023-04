Somar Lungo, Pasquetta in bici Alla scoperta delle fonti d’acqua

Ci sarà anche il vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi, ad accompagnare la 15esima edizione del Somar Lungo, la grande biciclettata allestita da Zeinta di Borg con lo scopo di far rivivere un antico rito locale di devozione. Quest’anno viandanti e ciclisti si ritroveranno alle 8.30 davanti al Caffè delle Rose per vivere un lunedì di Pasquetta alla scoperta delle fonti d’acqua riminesi. Tema centrale dell’evento è infatti proprio l’acqua: "Il bene più prezioso". Un’occasione importante, spiegano gli organizzatori, "per sottolineare che l’acqua è sinonimo anche di cibo ed è necessario limitarne l’uso ogni giorno, altrimenti anche alcuni alimenti inizieranno a scomparire, perciò serve un atteggiamento responsabile". Il corteo partirà lunedì di buonora (scortato dalla polizia municipale) da Borgo Marina, passando poi dal centro storico e su fino ai colli riminesi, simbolo di antiche fonti romane. Primo stop previsto alla Fontana dei Quattro Cavalli, poi sosta sul Ponte di Tiberio continuando verso la Fontana della Pigna. Ancora passi e pedalate in direzione Via Dario Campana, dove è situata l’antica edicola ottocentesca di Gaetano Urbani che nel Novecento conduceva l’acqua verso Piazza Cavour. In programma (ore 10) in Via Covignano è prevista anche una visita guidata alla centrale idrica della società Romagna Acque (sponsor dell’evento). A metà della festa invece il grande pranzo, a base di polenta, che verrà allestitograzie al Gruppo degli Alpini della città. La location scelta è il piazzale fra il Museo degli Sguardi (aperto per l’occasione dalle 15 alle 17) e lo stupendo santuario seicentesco delle Grazie. Durante il pomeriggio, prima della messa finale delle ore 17, ecco un po’ di divertimento con le clownerie del comico Morris Joy. "Il tema della Somar Lungo mette insieme ambiente, cultura e socialità" ha detto ieri l’assessora Anna Montini durante la presentazione dell’evento, a cui hanno partecipato Tonino Bernabè, presidente di Romagna Acque e, fra gli altri, l’architetto Pier Luigi Foschi (già direttore dei musei comunali di Rimini) che per l’occasione ha svelato un piccolo segreto sull’acqua di Rimini. "C’è una galleria che unisce il Museo degli Sguardi con il convento dei frati delle Grazie, l’ho scoperta io durante i lavori di restauro di cui mi sono occupato anni fa. Pensate – racconta l’architetto con meraviglia – che al centro della galleria c’è un pozzo che raccoglieva l’acqua in caduta dal piazzale antistante".

Andrea G. Cammarata