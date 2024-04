Il freddo non rovina la festa agli albergatori

Il meteo incerto non ha rovinato la festa. Gli albergatori lo avevano detto: sarà un buon ponte, peccato per le basse temperature che hanno fermato le prenotazioni degli ultimi giorni. Così è stato. Tantissimi gli ospiti che, fin dal pomeriggio di mercoledì, hanno affollato le vie del centro dello shopping e il lungomare. Ma la festa non è finita con gli eventi del 25 aprile. In città proseguono i tornei di calcio, basket e pallavolo con migliaia di presenze e da domenica in poi altro spettacolo con il trofeo di scherma Renzo Nostini. Il Primo maggio porterà a Riccione alle 18 in piazzale Ceccarini il concerto dei Modena City Ramblers, band nata nel 1991 che porterà in scena sul palco di piazzale Ceccarini, ‘Altomare’, proseguendo il tour iniziato nel 2023. Sempre il Primo maggio, allo stadio Nicoletti si svolgerà alle 15,30 la partita a scopo benefico ‘Maffo Day’, in ricordo di Matteo Maffei, prima calciatore di diverse squadre della zona e poi dirigente della Riccione Calcio 1926, scomparso prematuramente lo scorso agosto.