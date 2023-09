Sono partiti in settimana quattro interventi per abbattere le barriere architettoniche

Sono partiti i cantieri per l’abbattimento delle barriere architettoniche in quattro punti della città: piazzale Cesare Zavattini, via Emilia, via Toniolo, parco Gianni Rodari. Interventi previsti per garantire l’accessibilità a marciapiedi e percorsi pedonali, che non comporteranno limitazioni alla circolazione stradale. Sono in corso i lavori in piazzale Cesare Zavattini, che verranno conclusi prima dell’inizio della scuola; fanno parte di un primo stralcio di lavori di abbattimento delle barriere architettoniche, cui seguirà un secondo stralcio. E’ prevista la riqualificazione dell’area con riferimento all’accessibilità dei percorsi pedonali: sarà creata una continuità dei percorsi che si sviluppano da via Morri all’ingresso degli istituti scolastici. Per evitare il parcheggio e la sosta in alcune parti di marciapiede, saranno installati nuovi dissuasori in ghisa dei tipo fisso o estraibile.