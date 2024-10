Sopralluogo negli alloggi popolari di via Longo: "Abbiamo eliminato le barriere architettoniche"

Sopralluogo dell’assessore ai Servizi socio-sanitari Nicola Romeo alle palazzine dell’Erp (Edilizia residenza pubblica) a Cattolica insieme con i responsabili dell’ente gestore, Acer di Rimini, per verificare la funzionalità dei nuovi servoscala recentemente installati per superare le barriere architettoniche presenti in almeno 70 alloggi delle vie Longo e Francesca Da Rimini. Al sopralluogo erano presenti anche alcuni amministratori del Comune di Bellaria-Igea Marina per valutare un’eventuale adattabilità di tali servoscala alla conformazione delle palazzine di residenza pubblica del loro Comune. "In queste palazzine senza ascensore abitano persone con problemi di salute e di deambulazione e con l’installazione dei servoscala abbiamo potuto restituire a coloro che si trovano in una condizione di fragilità la possibilità di poter godere dei propri diritti e libertà nel modo più pieno e completo" ha commentato l’assessore Romeo. Al momento sono stati sistemati e adeguati tutti gli edifici in programma per il 2023. "Ora partiamo con quelli pianificati per il 2024 – conclude Romeo – per l’abbattimento delle barriere architettoniche in tutte le palazzine Erp di proprietà del Comune di Cattolica abbiamo stanziato oltre 150mila euro in tre anni".