Sorpresa a Pasqua con la coppia Nargi-Matri

La Pasqua dei vip a Riccione. Oltre a Martina Colombari, madrina di casa che ha trascorso le festività con il marito Alessandro Costacurta, Anna Falchi vista alla mostra su Frida Kahlo, Renato Zero, Stefano Bollani e Valentina Cenni, nella Perla sono comparsi la showgirl ed ex velina Federica Nargi e il marito Alessandro Matri, l’ex attaccante di Rimini, Cagliari, Juventus, Milan e anche della Nazionale. La coppia ha passato il fine settimana pasquale a Riccione ed è stata accolta da Simone Gobbi, presidente del consiglio comunale. La coppia ha raccontato a Gobbi di essere tornata a Riccione dopo 10 anni esatti. Tanto tempo è passato dal loro ultima visita, ma è stata anche l’occasione per fare un paragone con il passato. La Nargi e Matri hanno trovato la città bella, viva e con tanta gente. Un colpo di fulmine tanto che la coppia potrebbe aggiungersi a tanti altri vip che sono passati allo stadio successivo, ovvero: comprare una casa a Riccione. In effetti al presidente del consiglio la coppia avrebbe confidato di pensare all’acquisto di una seconda casa proprio nella Perla verde.