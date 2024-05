Sottopasso grattacielo: si chiude. Stazione, entro l’anno ’vista mare’

Da lunedì chiuso il sottopasso del grattacielo, luogo di degrado, scippi e furti in passato. Al via gli attesi lavori di riqualificazione e messa in sicurezza. La chiusura, che sarà segnalata "opportunamente", per "consentire le lavorazioni lato mare interferenti con la viabilità pedonale – spiega il Comune – dove sono già state avviate diverse attività come il taglio della vegetazione, la preparazione delle aree di cantiere, la bonifica da ordigni bellici e lo scavo per la predisposizione delle strutture funzionali alla realizzazione dell’opera".

E’ prevista una temporanea riapertura del sottopasso - dal primo giugno fino al termine della stagione balneare - con modifiche alle attività in corso tali per consentire il passaggio delle persone.

Il progetto di Rete Ferroviaria Italiana prevede rampe di accesso più larghe e più lunghe, per migliorare l’accessibilità pedonale e ciclabile, più verde e il potenziamento dell’impianto di illuminazione con dispositivi di ultima generazione. Obiettivo: "abbattere le barriere architettoniche per rendere il sottopasso accessibile a ciclisti e disabili e risolvere i problemi di sicurezza legati al transito di pedoni e biciclette in sede promiscua". Gli interventi prevedono il completo rifacimento delle rampe di accesso al sottopasso con la creazione a monte e a mare di rampe continue con pendenza compresa tra il 5% e l’8%. Il termine dei lavori è previsto per la fine del 2024. Lo stesso previsto per i lavori di prolungamento del sottopasso centrale della Stazione e del nuovo accesso lato mare. Il cantiere di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) - come da cronoprogramma - "procede senza sosta per arrivare alla consegna dei lavori, prevista entro la fine dell’anno".