Sprint per finire i lavori entro Pasqua

Parte della pavimentazione dell’isola pedonale è stata livellata, ma per completare l’opera in tempo per il weekend pasquale in municipio guardano il cielo. "La speranza è che anche nelle prossime settimane il meteo sia clemente e consenta di centrare l’obiettivo di terminare tutta la sistemazione della pavimentazione entro le festività di Pasqua – dice l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola –. Gli operai hanno aperto piccoli cantieri partendo da viale Milano e proseguendo sul lato nord. Ora dovranno fare il percorso inverso sul lato sud. Se le previsioni ottimistiche saranno confermate riusciremo a stare nei tempi programmati". Nel frattempo, sono già stati terminati i lavori per il rifacimento della pavimentazione del sottopasso di viale Ceccarini e della rampa di risalita verso il mare. Lunedì gli operai si sposteranno in via Virgilio dove prenderà il via una nuova fase del cantiere per sistemare le lastre deteriorate e pericolose. "Le lastre in granito non più recuperabili verranno sostituite, mentre le altre verranno sistemate e messe in condizioni di sicurezza. Il costo per l’intervento in viale Virgilio è di 43mila euro". L’area interessata dai lavori è ampia 2.800 metri quadrati. Il costo complessivo è di 330mila euro. In viale Ceccarini gli operai interverranno nel tratto che va dal sottopasso a viale Milano. Il cantiere interesserà anche i tratti di viale Dante da viale Ceccarini fino al palazzo del Turismo e di viale Gramsci fino a viale Corridoni.