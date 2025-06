Stadio, al via il cantiere per il campo in sintetico. Poi toccherà agli spogliatoi

Il cantiere è ufficialmente partito. Da ieri sono in corso i lavori per la posa del nuovo manto in erba sintetica allo stadio ’Enrico Nanni’ di Bellaria Igea Marina. Dopo il collaudo del sottofondo e il via libera alle pendenze di drenaggio si entra nella fase più attesa. Il campo sarà completato entro tre settimane, restituendo alla città il suo principale impianto sportivo.

L’intervento rientra in un progetto complessivo, dell’importo di un milione di euro (700mila del dipartimento per lo sport della presidenza del consiglio dei ministri, gli altri 300mila coperti con un mutuo acceso con l’Istituto per il credito sportivo), che preve anche la sistemazione degli spogliatoi e lavori sulla tribuna per migliorare l’efficienza energetica. Lo stadio Nanni è il primo in Italia, tra quelli finanziati dal bando ‘Sport e periferia 2023’, ad arrivare a questa fase. "L’intervento sull’illuminazione verrà invece realizzato in un secondo momento – fanno sapere dall’Amministrazione – a seguito dell’adeguamento alle nuove norme sugli appalti". La struttura, una volta completata, ospiterà nuovamente gare, allenamenti e tornei giovanili. Un ritorno atteso da tutta la comunità sportva.

a.d.t.