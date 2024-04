Staff hotel, si chiude la procedura del Comune: solo due alberghi presentano la candidatura

Sono due le strutture alberghiere disponibili a diventare ufficialmente staff hotel. Si chiude così la manifestazione di interesse aperta dal Comune di Riccione alla ricerca di strutture che vogliano trasformarsi, diventando alberghi in grado di accogliere solo personale dipendente di altre strutture. L’alloggio per i dipendenti resta una richiesta che molte strutture ricettive non riescono a soddisfare. Il Comune intendeva aiutare a colmare questo vuoto, agevolando da una parte il reperimento di personale e dall’altra dando una seconda vita a piccole pensioni e hotel ormai fuori mercato per l’offerta presentata. Tuttavia alla conclusione della manifestazione di interesse sono state solo due le strutture che si sono candidate. Dovranno rispettare alcuni criteri, come un costo massimo giornaliero per ospite di 13 euro, ma avranno uno sgravio fiscale che nelle intenzioni del Comune sarà tramite la Tari. Invece della tariffa che pagherebbe una struttura ricettiva verrebbe applicata la tariffa delle normali utenze.

Ieri si è svolto un incontro in municipio con l’assessore Christian Andruccioli (nella foto) i referenti dei sindacati e Federalberghi. I sindacati hanno chiesto di far parte del processo di verifica attraverso una commissione di controllo.