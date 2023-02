Statale 16, partito il maxi cantiere

Sono partiti da alcuni giorni i primi lavori propedeutici a cambiare volto alla viabilità sulla statale 16 tra Cattolica, zona Torconca, e S.Giovanni ,zona di Montalbano, e Misano, zona fiume Conca. E’ prevista, infatti, la realizzazione di una maxi-rotatoria proprio sulla SS16 all’altezza dell’attuale sottopassaggio di via Crocetta in zona Montalbano e Torconca, tra Cattolica e San Giovanni dunque, che modificherà definitivamente la via al mare ed il collegamento tra i tre Comuni, tra la Valconca e la costa, con lo stesso sottopassaggio di via Crocetta che verrà messo, appunto, definitivamente in sicurezza dopo anni di timori e polemiche per i pericoli e gli incidenti avvenuti. La nuova viabilità, inoltre, favorirà la diminuzione del traffico pesante nel centro abitato di San Giovanni e alleggerirà pure il flusso del traffico sul cavalcavia dell’A14 e nell’asse stradale di Via Al Mare che collega S.Giovanni e Cattolica, dove la viabilità è molto intensa sia in inverno che in estate. Infine sale l’attesa anche per l’apertura, oramai prossima, del prolungamento della via Brenta, in piena zona artigianale marignanese, per il quale è stato realizzato anche un ponte sul fiume Ventena, perchè si tratta di un’ulteriore importantissima bretella stradale che, una volta aperta. taglierà fuori dal centro abitato marignanese il traffico pesante, alleggerendo anche in questo caso via Al Mare, la via che conduce al casello A14. L’estate 2023 potrebbe davvero portare un piccola rivoluzione viaria per il borgo marignanese.

lu.pi.