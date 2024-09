Strada allagata, condotta riparata nella notte

Strada allagata nel centro di San Lorenzo, a Riccione, per la rottura di una condotta idrica che si trova in mezzo alla carreggiata accanto alla rotatoria tra i viali Veneto, Giulio Cesare e San Lorenzo. E’ successo martedì pomeriggio, creando non poche difficoltà al traffico, in quel punto sempre molto intenso. Tanta l’acqua che si è riversata in strada.

Il guasto intorno alle 16 è stato segnalato a Hera, intervenuta sul posto , ma considerato il forte impatto che il cantiere avrebbe comportato sul traffico nelle ore pomeridiane, è stato deciso d’intervenire durante la notte. Come fa sapere la multiutility "le operazioni di scavo sono iniziate alle 22 e la riparazione si è protratta fino alle 6,30 di ieri mattina. Il ripristino della sede stradale è avvenuto alle 7, consentendo l’immediata riapertura della strada al traffico veicolare".

Alcuni giorni fa, proprio a poche decine di metri dalla rotonda, si era verificato un altro allagamento, ma come dice Hera "le due rotture non sono correlate, in quanto l’altra è stata causata dall’allaccio di un’utenza che perdeva".

Nives Concolino