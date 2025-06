Strage di patenti: 20 ritirate nel weekend. Tasso alcolemico anche 3 volte oltre il limite

È stato un fine settimana di intensi controlli quello appena trascorso sulle strade affollate per il ponte del 2 giugno a Rimini, con la Polizia Locale di Rimini che è stata impegnata in un’attività mirata di prevenzione e sicurezza stradale nelle ore serali e notturne. L’operazione ha visto l’impiego di più squadre operative, dislocate in diversi punti strategici del territorio comunale, con particolare attenzione alle zone di Marina Centro, del Porto e di Via Tripoli, aree solitamente frequentate durante il fine settimana sia da residenti che da turisti. Le pattuglie hanno effettuato controlli su decine di veicoli, concentrandosi in particolare sull’accertamento di eventuali violazioni legate alla guida in stato di ebbrezza. Diversi conducenti sono stati sottoposti ad alcol test, con esiti preoccupanti: in totale sono state 20 le patenti ritirate dagli agenti della polizia municipale. In sette casi, gli automobilisti sono risultati positivi con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l, mentre in un caso il valore superava 1,5 g/l. Si tratta di violazioni gravi, sanzionate secondo quanto previsto dall’articolo 186 del Codice della Strada, con multe pesanti, sospensione della patente e possibili risvolti penali. Le restanti 12 patenti sono state ritirate per guida con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l, sanzionata comunque con multa e sospensione. L’attività proseguirà anche nei prossimi weekend, nell’ambito di un piano di controlli mirati volti a garantire una maggiore sicurezza stradale, ridurre gli incidenti e contrastare comportamenti a rischio legati all’assunzione di alcol prima di mettersi alla guida.