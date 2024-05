Sulle strade nuova segnaletica

Segnali stradali ’dipinti’ (cioè quelli orizzontali, sull’asfalto) malmessi. Spesso poco visibili. Per questo annuncia il Comune di Bellaria: "A partire dai prossimi giorni e come ogni anno, con l’obiettivo di rendere più accoglienti e sicure le strade del territorio, in collaborazione con Anthea si procederà alla sistemazione della segnaletica orizzontale in diverse zone". Le attività si svolgeranno "nel periodo più idoneo per quanto riguarda le condizioni meteo e verranno condotte prevalentemente in orario serale e notturno, al fine di ridurre il più possibile i disagi per la circolazione del traffico e per l’utenza".