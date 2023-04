Thor torna ’Alle origini’ Per il dj nuovo singolo e un album tutto hip-hop

Venerdi prossimo uscirà su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di dj Thor feat. Faoo Beat, Stessa nation. Il singolo anticipa l’uscita dell’album hip-hop Alle origini, programmata per venerdì 26 maggio.

Dj Thor è un rapper, speaker e produttore italiano, riconosciuto come artista a livello internazionale e legatissimo alla Riviera romagnola per le collaborazioni consolidate con diversi importanti locali. In questo album collabora anche il rapper riminese Nibo.

Dunque nel 2023, in occasione dei suoi 35 anni di carriera artistica e dei 50 anni di hip-hop nel mondo, dopo un lungo periodo trascorso a produrre con successo musica elettronica, dj Thor torna ‘Alle origini’ con un disco di puro hip-hop dal sapore vintage.