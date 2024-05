Titani in viaggio verso Osimo con Pesaresi

È tempo di semifinale, per la Pallacanestro Titano nella C umbro-marchigiana. I giocatori di coach Millina sono attesi domani a Osimo (ore 18) per l’inizio di una serie tra due squadre che hanno viaggiato testa a testa per tutto il campionato alle spalle della schiacciasassi Recanati. Per i Titans, che hanno ritrovato Pesaresi (foto) dopo lo stop, uno scoglio complicato, ma non impossibile. Il pericolo pubblico numero uno rimane Gianni Dubois, argentino classe ’99 che ha strabiliato anche nelle ultime partite. Ad esempio, in gara1 con Fossombrone, è stato suo il canestro dalla metà campo difensiva che ha ribaltato l’esito della partita allo scadere, dando la vittoria per due punti a Osimo. Intanto, nella C emiliano-romagnola, gli Angels Santarcangelo sono stasera a Montecchio (ore 21) per l’inizio del ritorno nel girone P3 di playout.