Torna la Festa della piadina: multe a chi cuoce fuori orario

’La piadina: anima e tradizione’. Cambia sottotitolo ma non contenuti - gastronomici e non - l’ormai tradizionale festa della piadina, ex pane dei poveri, alimento più diffuso della Romagna. Dal 13 al 15 settembre andrà in scena la festa: "Torna la tradizione romagnola del cibo e degli antichi sapori, che si festeggia alla festa della piadina La Pìs un po’ ma Tot", segnalano da Promo D, che organizza l’evento ogni fine estate preso d’assalto da migliaia di persone, turisti e residenti. Piadinerie, degustazioni, prodotti tipici, artigianato, musica e spettacoli.

"Ogni piadineria offre una varietà di ricette per la farcitura della piadina, tradizionale o innovativa. Non solo cibo, il pubblico presente si potrà divertire e passare una serata con show e spettacoli d’intrattenimento nel centro cittadino.Il programma, tuttora in via di definizione, prevede regole precise per gli operatori partecipanti, fissate dal Comune. In particolare riguardo gli orari di vendita. Eccoli.

Venerdì 13 settembre inizio dell’attività dalle 15 e termine dell’attività alle 24. Sabato 14 inizio dell’attività anticipato a partire dalle dieci di mattina, conclusione, come nel giorno precedente, a mezzanotte.

Ultima delle tre giornate, domani: inizio delll’attività ancora le dieci del mattino, conclusione a mezzanotte. "La società organizzatrice Promo D srl –: precisa una ordinanza del sindaco del 30 agosto – la polizia locale e le forze dell’ordine sono tenute a far osservare e rispettare quanto disposto con la presente ordinanza". Ai trasgressori sanzione amministrativa da 25 a 500 euro.