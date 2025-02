‘Tornando a est’, l’anteprima del film con Sbrighi alle Befane

Un road movie in stile romagnolo, girato tra Cesena e la capitale della Bulgaria. Giovedì alle 20.30, in anteprima nazionale al Multiplex delle Befane, arriva Tornando a est e ad accompagnarne l’esordio anche Samuele Sbrighi che nel film interpreta il ruolo dell’agente capo delle indagini Paolo Dinucci. L’attore santarcangiolese ha recitato nel film diretto da Antonio Pisu insieme a Lodo Guenzi, Matteo Gatta e Cesare Bocci. La trama nasce da una storia di vita vissuta in prima persona dal produttore cesenate Maurizio Paganelli, anche lui in sala giovedì. "Con Maurizio, durante le riprese del film abbiamo vissuto quasi un mese a Sofia – racconta Sbrighi –. Il cinema è artificio, un esercizio di immaginazione, lo sappiamo; ma quando ti ritrovi a rappresentare una vicenda che sai realmente accaduta è diverso, perché la realtà supera spesso la finzione e ti senti quasi responsabilizzato dalla storia. È stato molto affascinante ascoltare in prima persona il racconto di chi ha vissuto realmente quei fatti".

Una pellicola on the road, girata tra Cesena, Mercato Saraceno e Sofia, Tornando a est è il sequel di Est, dittatura last minute e ancora una volta tornano i tre amici Pago, Rice e Bici che due anni dopo la caduta del muro di Berlino decidono di ripartire per un nuovo viaggio verso l’est Europa. Bibi, nel mezzo di una relazione epistolare con una ragazza bulgara convince i tre amici ad intraprendere una nuova avventura, venendo scambiati per spie internazionali. Il film è prodotto da Stradedellest Produzioni – i cui soci fondatori Maurizio Paganellie Andrea Riceputi sono gli autori e protagonisti della storia originale – con Rai Cinema, in associazione con Victoria Cinema di Modena e Davide Pedrazzini e con il sostegno della Emilia-Romagna Film Commission. È già possibile acquistare i biglietti dell’evento sul sito www.giomettirealestatecinema.it. Al termine della proiezione seguirà un dibattito con il pubblico.

f. t.