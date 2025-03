Tre hub urbani per rilanciare il commercio

Centro storico, Marina centro e Regina Elena. Sono i tre hub urbani individuati dal Comune, dopo l’analisi affidata al gruppo Iscom di Bologna, "per il turismo e il rilancio economico di Rimini" attraverso servizi di qualità per il commercio. La giunta ha dato l’ok agli studi di fattibilità per ottenere il finanziamento della Regione. L’hub Rimini centro conta su mercato coperto e un’offerta diversificata ed eterogenea, con 696 attività commerciali e di servizi (il 21% non alimentari). Marina centro conta su 201 attività (il 31% commercio e servizi, altrettanto ristorazione e somministrazione, la categoria più rappresentativa). Infine Regina Elena: 322 attività, il 43% alberghi, il 17% non alimentare, il 12% legato a ristorazione e somministrazione.