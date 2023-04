Turismo, gira la ruota Gli hotel preparano il ‘pienino’ di Pasqua Con gli occhi al meteo

Alberghi pieni al 70 per cento e telefoni caldi. Che "continuano a squillare per richieste e prenotazioni in zona Cesarini". Per i circa 400 alberghi di Rimini aperti nel ponte pasquale si annuncia un "tutto esaurito, o quasi". E’ la previsione di Antonio Carasso, presidente di Promozione alberghiera. "Molti hotel sono sold out da due settimane e i nostri centralini stanno arrivando tante richieste di turisti che si informano sulle cose da fare a Pasqua – aggiunge Valeria Guarisco, direttrice di Visit Rimini –. Molto gettonate le visite guidate in città, i parchi tematici e il nuovo Fellini Bike Tour". "Tanti chiedono se le spiagge sono accessibili e i ristoranti sul mare già aperti", continua Carasso. "Per ora prenotazioni un po’ a rilento – osserva Domenico Cimino, titolare dell’omonima catena alberghiera –. Già molto bene i due ponti del 25 aprile e 1° maggio". "Occupazione camere ad oggi poco sopra il 50%, il meteo sarà determinante", dice Gianmario Ferrari, hotel Principe di Piemonte. "Qualcosa si muove, ma più a rilento che in passato", dice Gigi Biotti, Best Western Maison B Hotel. "Ho tre alberghi aperti, già tutti completi", fa eco Corrado Della Vista. Pensione completa la formula più gettonata: prezzi medi in un 3 stelle 70-80 euro al giorno a persona. Sui 100 nei 4 stelle. "Il meteo gioca sempre un ruolo importante nella scelta della destinazione di Pasqua – commenta il sindaco Jamil Sadegholvaad - ma possiamo già dire che ci aspetta non solo una Pasqua straordinaria, ma un intero mese di aprile eccezionale, che vedrà gli operatori del turismo lavorare senza sosta. Il trend positivo continuerà per tutto il mese, che, oltre ai ponti del 25 e 1° maggio beneficerà anche di importanti raduni religiosi, sportivi e aziendali. In particolare, il ritorno in misura importante degli eventi religiosi e delle convention aziendali consacra Rimini quale destinazione prediletta dagli organizzatori, che trovano qui un mix di paesaggio, ospitalità, sedi e organizzazione molto apprezzate". E Rimini, conclude, "si fa trovare sempre pronta, attrezzata, aperta, con i parchi tematici, con un centro storico riqualificato e con un waterfront dove passeggiare fra isole fitness, verde, fontane e aree giochi molto apprezzate. E stanno montando la ruota al porto: gira la ruota, stagione partita".

Mario Gradara