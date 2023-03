Tutti in cerchio per dire no al bullismo Gli alunni della Franchini in abiti azzurri

Martedì 7 febbraio per celebrare la giornata contro bullismo e cyberbullismo, nel giardino della scuola Franchini di Santarcangelo è stata organizzata una manifestazione che ha coinvolto i ragazzi di tutte le classi, con l’obiettivo di richiamare a questo tema e di infondere coraggio nelle vittime di azioni scorrette. Gli alunni hanno indossato abiti azzurri su cui hanno scritto frasi per sensibilizzare la

coscienza collettiva a tanti atteggiamenti violenti e hanno formato un cerchio, sorvolato da un drone per immortalare il momento; si sono poi riuniti in un unico punto per depositare a terra i loro messaggi contro l’odio, hanno innalzato tutti le braccia al cielo e ognuno ha urlato a squarciagola le proprie frasi per farsi sentire dal mondo. É giusto continuare a ribellarsi contro chi non ti lascia vivere serenamente e far sì che la cattiveria non diventi un’abitudine. Progetti di questo tipo vengono svolti dalla scuola ogni anno: nel 2022 era stata proposta l’idea di assegnare a ogni classe la realizzazione di un poster per la navigazione sicura in internet. Non dobbiamo mai smettere di denunciare questi atti sbagliati e difendere il diritto di essere se stessi.

Leonardo Arlotti,

Achille Brigliadori III F