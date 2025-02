Un corso di autodifesa per le donne

Molto atteso e richiesto, il 18 marzo a Riccione parte il corso di difesa personale femminile rivolto alle donne del territorio. L’edizione primaverile, suddivisa in due sessioni, è riservata a un massimo di venticinque corsiste dai 17 anni in su. L’iniziativa è organizzata dalla commissione Pari opportunità del Comune di Riccione in collaborazione con il Comando provinciale di Rimini dell’Arma dei carabinieri, nell’ambito delle iniziative volte a valorizzare la parità di genere. Al centro del corso di difesa personale, ad accesso gratuito, ci sarà la gestione della paura, lo sviluppo dell’autostima e le pratiche per difendersi da qualsiasi tipo di aggressione. Durante le prove pratiche verranno usate apposite attrezzature di protezione, come colpitori e corpetti, necessarie a garantire maggior sicurezza. Le lezioni, dieci in tutto, che si protrarranno fino al 17 aprile, si terranno ogni martedì e giovedì dalle 18,30 alle 20, nella palestra comunale di viale Bergamo 10. Lunedì 17 marzo alle 18 nella sala commissioni (al piano seminterrato) del municipio si terrà una cerimonia di apertura in presenza delle autorità (per informazioni e iscrizioni scrivere a pariopportunita@comune.riccione.rn.it ).

ni. co.