Un doveroso passo verso il futuro della città

(...) L’impianto, nonostante le ristrutturazioni subite nel 1976 e nel 2005, mostra ormai i segni del tempo. Se l’omologazione per la Serie B nel 2005 e il passaggio al manto sintetico nel 2015 rappresentano stati d’avanzamento, essi non bastano a soddisfare le ambizioni di una piazza sportiva in continua crescita.

Da anni si parla di un nuovo stadio. Tanti progetti sono stati vagliati, tante promesse sono state fatte, ma mai come ora sembra esserci una reale concretezza dietro la possibilità di dotare Rimini di una nuova casa per il calcio e, più in generale, per lo sport. E sarebbe una scelta non solo giusta, ma doverosa. Un impianto moderno, funzionale, pensato non solo per i tifosi, ma per le famiglie, per i giovani, per gli eventi che possano proiettare Rimini non solo a livello nazionale ma anche internazionale.

Per una città che vive di sport e di turismo, avere una struttura che diventi un punto di riferimento è essenziale. Non si tratta solo di calcio: lo stadio rappresenterebbe un centro polifunzionale, un’area che potrebbe ospitare eventi sportivi e culturali, concerti, manifestazioni di richiamo. Una visione, insomma, che guardi oltre il rettangolo di gioco.

Rimini merita uno stadio all’avanguardia, che rispetti le esigenze del presente e sappia guardare al futuro. È ora che questa città riceva il palcoscenico che merita, affinché possa continuare a essere un modello di sportività, passione e innovazione. È il momento di compiere quel passo verso il domani, con un nuovo stadio che possa diventare il simbolo di una città sempre più protagonista.

Carlo Cavriani