Un fulmine colpisce l’autolavaggio sulla Marecchiese

Non è passata inosservata l’ondata di maltempo che tra sabato e ieri, in appena una mezz’ora di paura, ha travolto la Riviera con anche sporadiche grandinate, soprattutto a Santarcangelo. Non è passata inosservata nemmeno la vampata provocata da un fulmine che, intorno alle 23 di sabato, ha colpito attraverso la linea telefonica un piccolo vano dell’autolavaggio sulla Marecchiese. Qui secondo le ricostruzioni dei vigili del fuoco intervenuti la saetta ha colpito intensamente i cavi del telefono irradiando l’alta tensione all’apparecchio dentro a un piccolo vano poi incenerito dalla scarica. L’episodio ha così provocato un’intensa fiammata che ha spaventato a morte i residenti, dai quali sono partite le chiamate al comando provinciale vedendo, anche dopo il fulmine, fuoriuscire del fumo dal piccolo stabile. Fortunatamente nessun ulteriore incendio si è generato ma la scarica ha solo danneggiato la linea Internet e la sorveglianza e nessun altra attrezzatura.