Un milione per la sicurezza delle chiese

Un milione di euro (e spiccioli) a tre Comuni della provincia di Rimini per la messa in sicurezza sismica di luoghi di culto, torri e campanili. Complessivamente dal Ministero della cultura sono stati stanziati, a livello nazionale, risorse per 129,3 milioni, per 167 luoghi di culto. I Comuni del Riminese che ne beneficeranno sono Montescudo-Monte Colombo con 235mila euro per la chiesa di San Savino. Novafeltria con 470mila euro destinati alla chiesa di Santa Maria Assunta in Torricella. Infine Santarcangelo, dove il ministero ha stanziato 320mila per lo storico campanile della chiesa di San Michele Arcangelo, la Collegiata. A darne notizia è la parlamentare di Fratelli d’Italia Beatriz Colombo (foto), che esprime "un sincero ringraziamento al Ministo della cultura Gennaro Sangiuliano, in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza".