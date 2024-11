Un Natale da Regina: svelate tutte le iniziative

Il Cattolica Christmas Village accenderà il Natale in città con un grande opening in programma per il 7 dicembre, alle ore 17, in piazza Roosevelt. In arrivo spettacolari evoluzioni aeree di acrobati, giocolieri e funamboli che daranno il via ufficiale alle feste. Ma la magia natalizia comincerà già dal 23 novembre, alle ore 17, in piazza Nettuno, con l’accensione delle luminarie, fili di luci calde che attraverseranno la città, dal centro a tutte le vie laterali, mentre il 30 novembre aprirà la pista di ghiaccio in piazza Primo Maggio, che chiuderà il periodo delle feste il 6 gennaio 2025 con un evento dedicato alla Befana. Nel cuore del centro, in via Bovio e Matteotti, sorgerà invece un villaggio nel villaggio: il piccolo borgo del food composto dalle casine gourmet con i loro prodotti tipici locali e non solo e animati da happening, dj set, concerti live e altre iniziative. A segnare il percorso natalizio di Cattolica Christmas Village, da Piazza Primo Maggio a Piazza della Repubblica, sarà un lungo tappetino blu.

"Quello che presentiamo è un cartellone di iniziative del nostro Natale e Capodanno ricchissimo – spiega il vicesindaco e assessore al Turismo e Commercio Alessandro Belluzzi –, lo abbiamo pensato con l’obiettivo di attrarre un pubblico ben preciso: famiglie e giovani". Tornerà in piazza Roosevelt il Bagnino Natale promosso sempre dal consorzio le Spiagge di Cattolica, che quest’anno raddoppia il suo Igloo: due infatti le cupole trasparenti, una ospiterà letture, giochi e animazioni anche con le scuole, mentre l’altra sarà riempita di sabbia e qui bimbe e bimbi saranno tra giochi e castelli di sabbia. Sempre in piazza Roosevelt, tornerà dal 30 novembre anche la ruota panoramica. "Cattolica da favola" sarà poi una delle novità di questa edizione con spettacoli a tema per grandi e piccini in cartellone per domenica 15 e 22 dicembre. Sempre il 22, alle 16, nella chiesa di San Pio V, la musica e i canti della tradizione saranno protagonisti del Concerto di Natale della "Bottega delle voci". Grande spettacolo per la notte di Capodanno, in piazza Roosevelt, dove sul palco ai piedi di palazzo Mancini si saluterà il 2025 con il concerto della nota band dei "Revolution" e con l’animazione di Radio 60/70/80 by Studio Più (a partire dalle 22).

Luca Pizzagalli