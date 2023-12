Un viaggio in sei tappe nella commedia dialettale

Affonda le radici nella tradizione dialettale che sposa la solidarietà la Sgrignaréla, nuova stagione teatrale in programma dal 6 gennaio al 17 febbraio nella sala Granturismo in piazzale Ceccarini. In cartellone sei esilaranti commedie dialettali firmate da Guido Lucchini, Luciano Luzzi, Giusy Canducci, Fiorenzo Sanchi e Pier Paolo Gabrielli. Di sabato in sabato, sempre alle 20,30, tranne una replica, racconteranno storie che prendono spunto dalla realtà locale. Succede anche con Bagnino Gastone, vanesio e pieno di sé, che riporta il pubblico agli anni Settanta, quindi al periodo dei vitelloni. Sarà proprio questa commedia di Lucchini, messa in scena dalla storica filodrammatica Quei dal Funtanele in collaborazione con il Club Round Table 49, ad aprire la rassegna il 6 gennaio. "L’intero ricavato di questo spettacolo e di tutte le altre commedie – annuncia Francesco Cesarini, presidente di Famija Arciunesa che cura la rassegna con il Comune – sarà devoluto alle associazioni di volontariato del territorio". Si replica domenica 7 alle 15,30. La sera del 13 gennaio a garantire risate a gogo sarà La v-ciaia la è bròta che vedrà il ritorno di una colonna del teatro dialettale, Luciano Luzzi, che ha rimesso in piedi la compagnia Attori per caso. Questa volta protagonisti saranno quattro vecchietti che ogni mattina si riuniscono in un bar per raccontare storielle farcite di doppi sensi, tra la ‘sgrignarela’ di mogli e mariti che si prendono in giro con allegria. Sabato 20 a calcare il palcoscenico sarà la compagnia Hermanos con Quand e nas un vec di Giusy Canducci, esilarante spettacolo che ruota attorno a Pia, nonna che non vuole arrendersi ai suoi 94 anni. Si continua con due spettacoli in febbraio. Il 3 a esibirsi sarà la Senza Prescia di Mondaino con E feva ben Nirom di Fiorenzo Sanchi, storia incentrata su un vecchio vedovo che vive in solitudine nella sua casa disordinata, finché le quattro figlie, lasciati i rispettivi mariti, tornano a vivere con lui. Si chiude il 17 con La Carovana che interpreterà L’America, commedia incentrata su una gigantesca donna, buona ma irascibile.

Nives Concolino