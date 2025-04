"Una discarica nella sede estiva dei pompieri"

Scarsa manutenzione, mancanza di decoro e situazioni di degrado in alcuni parchi, strade, piazze e marciapiedi del nostro territorio. Persino la sede estiva dei vigili del fuoco evoca una sorta di ’effetto discarica’ in chi transita in viale Ennio. Serve maggiore attenzione". La denuncia - richiesta viene dai consiglieri di opposizione di Obiettivo Comune Bellaria Igea Marina, Gianni Giovanardi e Gianluca Medri Ottaviani.

I quali presenteranno, nel consiglio comunale di questa sera alle 19,15 una raffica di interpellanze "sul filone decoro - manutenzione – spiegano –. Facciamo seguito a uno degli impegni presi in campagna elettorale con i cittadini". "Che ci segnalano ripetutamente – aggiunge Giovanardi – una sempre più scarsa attenzione alla cura del territorio. Soprattutto riguardo alla rapidità di inter vento rispetto ai problemi che emergono, che manca completamente. Un aspetto vitale, non solo per il turismo ma anche per chi vive il territorio tutto l’anno. Non bastano i video sui social, serve maggiore cura". Giovanardi spiega che, dopo ogni segnalazione ricevuta da residenti, si arma di macchina fotografica "per documentare puntualmente le diverse situazioni di trascuratezza" (foto allegate alle interpellanze). Riguardano il Parco Kas8 a Igea Marina (la staccionata che cade a pezzi), il Parco Panzini in zona Cagnona (recinzione in legno pericolante, buche e avvallamenti, scritte con lo spray su contenitori di rifiuti, cartelli al suolo). Ma anche la segnaletica stradale "con scritte completamente consumate e non più leggibili all’ingresso del territorio comunale" (la competenza è sovracomunale, Obiettivo Comune invita a segnalare il problema a chi di dovere "affinché si attivi in tempi celeri per la sostituzione"). Ancora, i consiglieri chiedono "il ripristino del decoro nell’area pubblica prospiciente via San Vincenzo Ferreri", ovvero "l’area esterna di pertinenza del deposito di proprietà comunale si via Ennio, dove è posta la sede estiva dei vigili del fuoco". Nelle foto allegate si vede, complice anche la rottura dei teloni di protezione, l’effetto discarica causato dal materiale di varia natura accatastato ai lati della sede stradale. "Quello che vedono i cittadini e che sembra invece non vedere chi se ne dovrebbe occupare", attacca Obiettivo Comune.

E’ di ieri l’annuncio del Comune, "nell’ambito degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria", dei lavori di "rifacimento del manto stradale su via Properzio, a partire dall’intersezione con via del Bragozzo".

Lavori necessari "per garantire la sicurezza della carreggiata, compromessa dalla crescita delle radici di alcune alberature che hanno danneggiato anche le linee della pubblica illuminazione". Le operazioni "potranno causare qualche disagio all’illuminazione pubblica nella zona", ma "saranno completate entro mercoledì" (domani per chi legge, ndr).

m.gra