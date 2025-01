"Vado a comprare in base al prezzo"

"Sicuramente comprerò qualcosa, anche se ancora non sono sicuro cosa – spiega Manuel Enea -. Soprattutto perché ci sono i saldi, sennò non avrei comprato nulla. Quando mi interessa un prodotto la prima cosa che noto è il prezzo e dopo in base a quello faccio le mie scelte. Per tutto l’anno aspetto i saldi, vedo se c’è qualcosa di conveniente e poi vado a comprarlo, sempre nel negozio fisico e molto raramente online. Su internet preferisco comprare altro e non i vestiti, anche se a volte convengono molto di più. Mi piace toccare con mano ciò che compro, valutarne la qualità e verificare subito che non ci siano difetti".