Vallì Cipriani è la terza candidata di Montefiore. L’ex sindaca ‘ufficializza’ la discesa in campo

La notizia circolava già da qualche giorno ma a Montefiore è diventata ufficiale con i primi manifesti pubblici comparsi in paese. Ci sarà un terzo candidato nella tornata elettorale del prossimo 8 e 9 giugno.

Sarà Vallì Cipriani, ex-sindaco dal 2009 al 2019, e candidata al parlamento europeo per la Lega nella primavera 2019. Ma pare proprio che il progetto sarà completamente civico in questa occasione, senza simboli e partiti ufficiali.

Dai manifesti diffusi in paese lo slogan è chiaro: ’Vallì Cipriani sindaco. Con noi Montefiore rinasce’. Dunque una terza candidatura che rende ancora più accesa la campagna elettorale nello storico borgo della Valconca dove si è già candidato Simone Mazzi con ’Siamo Montefiore’, lista civica trasversale vicina al centro-destra.

Si candiderà anche il sindaco uscente Filippo Sica con una lista civica trasversale, ’Insieme per Montefiore’, in cerca di conferme per proseguire il suo mandato con una seconda legislatura.

Bocche cucite ancora nello schieramento di Vallì Cipriani quindi sui nomi, sui programmi e le linee guida ma di certo a questo punto sale l’interesse e la curiosità per l’elettorato in un Comune comunque importante a livello territoriale e culturale, da sempre punto di riferimento per l’entroterra e per alcune dinamiche sia economiche che turistiche e commerciali, con la Rocca malatestiana che è simbolo della storia stessa del luogo.