Valmarecchia, l’assessore regionale Taruffi: "Fondi in arrivo per strade, asili e dissesti"

Il nuovo assessore regionale alla montagna Igor Taruffi ha incontrato i sindaci della Valmarecchia (nella foto) insieme alla consigliera Pd Nadia Rossi. Tante le istanze presentate dagli enti: sicurezza delle strade, sistemazione delle frane, più servizi (sanitari, in primis) e investimenti, vista la carenza di personale tecnico e comunale. Taruffi assicura: "Stiamo mettendo in campo fondi straordinari per strade, dissesti, maltempo. Renderemo gli asili nido gratuiti e finanzieremo lavori alla rete telefonica". Fa eco la Rossi: "La montagna ha grosse potenzialità e ha bisogno di cure. Dobbiamo rendere il territorio più attrattivo evitando lo spopolamento".